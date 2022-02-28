"Російський Газпром, іди нах*й", – саме такої думки дійшли в Союзі європейських футбольних асоціацій і вирішили послати агресорів куди подалі.

УЄФА 28 лютого провів екстрену нараду після розв'язання Росією війни в Україні. Нещодавно агресор втратив право на фінал Ліги чемпіонів 2021/22, який забрали у Санкт-Петербурга.

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Тепер керівний орган європейського футболу вирішив відмовитися від кривавих грошей із Росії на суму майже 100 млн євро. Всі угоди з Газпромом офіційно розірвані, а рішення набирає чинності негайно, повідомляє офіційний Twitter Союзу.

Російська компанія була партнером УЄФА у Лізі чемпіонів та матчах національних команд. У 2021-му був підписаний новий контракт, який був розрахований до літа 2024 року і поширювався на Євро-2024.

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