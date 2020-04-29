"Уявіть, що Шевченку дали 10 днів на підготовку збірної до Євро", – Суркіс розкритикував УАФ

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що УАФ халатно поставилось до вирішення питання рестарту УПЛ.

"Щоб зрозуміти, який час насправді потрібен для повернення до кондицій, в кожному клубі необхідно протестувати гравців і підібрати оптимальну програму підготовки. Прагнення швидше почати може дорого обійтися футболістам і вивести їх з ладу не тільки на цей сезон, але і на наступний. Кому, як не колишньому гравцеві і тренеру Протасову, це розуміти.

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Тому радитися слід не з чиновниками, а з тренерами, які краще знають, скільки потрібно готуватися до рестарту сезону. Зберіть наставників команд Прем'єр-ліги і запитайте їхню думку – мало хто, переконаний, скажуть, що двох тижнів після двох з половиною місяців простою їм буде досить. Наш клуб на робочій зустрічі представляв заступник генерального директора Сергій Мохник – не найкращий фахівець в тренувальному процесі. Якщо щось піде не так, з кого мені питати – з функціонера або з тренера?

Хотів би я подивитися, що сказали б в федерації, отримай Андрій Шевченко на підготовку до чемпіонату Європи два тижні або, того гірше, десять днів. Так, Євро-2020 перенесено через форс-мажорні обставини – але, коли клуби попросили потіснитися в інтересах головної команди країни і поламати календар, ніхто і слова не сказав. Значить, тренер збірної ясно розумів, що підготовка футболістів вимагає часу", – цитує Суркіса footclub.

Нагадаємо, на останніх зборах УАФ запропонувала провести перший матч після карантину вже наприкінці травня.

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