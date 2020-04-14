Трансфери Динамо на чорний день – 5 гравців, які поповнять бюджет мільйонами євро

Ігор Суркіс має не тільки баласт, якого традиційно важко позбутися. Динамо може і непогано заробляти на своїх активах, якщо змінить стратегію, взявши за приклад однойменний клуб із Загреба.

А що якщо піти небанальним шляхом? У разі четвертого поспіль прольоту повз Лігу чемпіонів (а поки навіть за кваліфікацію боротьбу програють), та ще й в умовах пандемії COVID-19, яка тягне за собою фінансову кризу світових масштабів, Динамо доведеться ще тугіше затягнути пояски. Очевидно, що збути таких гравців, як Соль чи Кадірі, дуже непросто. Бо вони і киянам користі особливої не приносять, щоб про себе заявити, і контракти мають такі, які мало хто захоче тягнути. Якщо клубу потрібно буде заробляти на себе, завжди є непростий вихід – продавати лідерів і ключових гравців основи, поки їхня вартість не впаде, а попит на ринку є. На щастя, кияни поки не перебувають у патовій ситуації, тому можна й смачно поторгуватися.

Динамо – в топ-5 Європи за важливим показником, Шахтар – друга найнижча команда континенту

Карлос Де Пена – від 3 млн євро

Так, уругвайський вінгер уже в солідному віці, але в Києві відчутний перебір з атакувальними гравцями на лівому фланзі. Вербіч не віддає своє, там спокійно могли би пограти і Піваріч, і універсал Лєднєв, коли повернеться з оренди, та й Цітаішвілі бігав там неодноразово. Про трансфер словенця, до слова, можна також задуматися вже через рік – влітку 2022 року завершується контракт, наразі про інтерес до Беньяміна нічого не чутно. Натомість Де Пена то Лаціо зацікавить, то Редінг.

Спроба №2 увірватися в англійський Чемпіоншип може принести Динамо хороші кошти. В Англії його хоче не лише середняк другого дивізіону, а й ще декілька клубів. Однак саме Редінг вийшов у лідери – взимку клуб за понад 20 млн євро продав свого вінгера у Вест Хем для конкуренції з Ярмоленком, тому навіть коронавірусна криза може не завадити переходу. Практично рівно рік тому Де Пена вільним агентом перейшов у Динамо. Двома асистами завоював Суперкубок України, а загалом виконав 12 результативних дій за 35 офіційних матчів. Якщо він ще й гроші принесе, остаточно запам'ятається як трансферний прорив останніх років.

Микита Бурда – до 5 млн євро

Будемо відверті, Денис Попов зараз є фаворитом на місце правого центрального захисника. На молодіжного чемпіона світу вже поклали око скаути Наполі, і він може принести в майбутньому не тільки футбольну славу, а й гарний заробіток рідному клубові. Бурда ж минулого літа цікавив Рому, не так давно до нього радили придивитися Марселю. Звісно, не перша серйозна травма може знизити вартість 25-річного центрбека, якого раніше оцінювали у 4-5 мільйонів євро. Однак за умов хорошої роботи агентів Микиту можна продати, виручивши непогані гроші. Вік гравця такий, що це одна з останніх нагод перейти в один з топ-5 чемпіонатів, плюс контракт чинний ще 2 сезони.

Томаш Кендзьора – 3-5 млн євро

Дивно чути розмови, коли основного захисника добротної збірної Польщі називають баластом у Динамо. Так, без помилок не обходиться, але Кендзьора загалом виріс у Києві, а його асист на Циганкова вивів у півфінал Кубка України. Ще декілька років тому Лаціо обирало між ним і Маркіньйосом Сіпріано, говорили і про Монако. У підсумку один перебрався в Динамо, інший – у Шахтар. Тоді ціна Томаша становила 2,5 млн євро. Сам гравець нещодавно зізнався в розмові з польським ЗМІ, що міг покинути Україну ще взимку, але не зійшлися в ціні.

"Українець, який схожий на Грізманна": великі клуби Європи поклали око на динамівця

У послугах Кендзьори зацікавлений "клуб із сильнішої ліги", і це точно рівень вищий, ніж Туреччина. Насувається останнє літо, коли 25-річного поляка можна вигідно продати – інакше піде вільним агентом у 2021-му. Судячи з того, що агенти, які представляють його інтереси, також ведуть справи Пйонтека, Лінетті, Берешинскі та інших гравців з досвідом гри в Італії, Серія А може стати пріоритетним напрямком. Караваєв підміняє Кендзьору праворуч уже зараз, Тимчик прийде сильнішим після оренди в Зорі – висновки напрошуються очевидні.

Віталій Миколенко – 15 мільйонів євро

Другий найдорожчий гравець нинішнього складу киян міг би рвати трансферні ринки найсильніших чемпіонатів уже влітку 2020-го. Однак перенесення Євро на рік та невизначеність футбольного майбутнього світу вносять певні корективи у плани. У першу команду вже стукає Вівчаренко, є ще Вантух, можна продовжити контракт з Піварічем, заміна знайдеться, а 20-річному "Миколі" треба подарувати шанс розвитку.

Мілан, клуби Манчестера, Наполі – серед тих, кого називали претендентами на Віталія. Миколенко однозначно повинен йти не пізніше, ніж через рік. Молодий і вже з солідним досвідом виступів за Динамо та збірну України. Блискучий асистент, потенційний центрбек. Італійські ЗМІ пишуть, що Суркіс вимагає 15 мільйонів євро. Ціна дуже висока, але український захисник цього вартий.

Віктор Циганков – до 20 мільйонів євро

Віце-капітану киян йде 23-й рік, і це також може бути останній сезон в Україні. Разом з Миколенком найбільший актив Динамо на трансферному ринку. Безумовно, Циганков залишається лідером команди, незважаючи на всі травми і критику, що не витягує кожен матч. Так, впала реалізація, зовні стало менш ефектно але його вміння зіграти тонко чи компенсувати промахи суперголами здалеку нікуди не ділися. Це все ще найкреативніший гравець київського клубу, хоч конкуренти зіграли більше.

Відхід Віктора спочатку може бути болючим, а запропоновані 15-18 мільйонів євро традиційно здаватимуться Суркісу ледь не образливою сумою, яку можна підтягнути через відсоток від перепродажу. Якщо ж затягнути, Динамо недоотримає вигоду, Лєднєв і Цітаішвілі продовжать подавати надії з лави запасних, а сам гравець ризикуватиме повторити долю Ярмоленка і Лужного – практика показує, що нашим легіонерам вкрай важко з віком пробитися в європейських топ-лігах.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і Матвієнка – головне про трансфери зими 2020