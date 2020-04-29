Протасов розповів про плани УАФ щодо відновлення УПЛ

Перший віце-президент УАФ Олег Протасов дав обнадійливу інформацію.

"Була зустріч. Ми сказали клубам, що пріоритет у УАФ – закінчити всі три наші основні ліги за спортивним принципом. Але, звичайно, ми всі залежимо від рішень Міністерства охорони здоров’я.

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Виходячи з цього, наш оптимістичний план – в кінці травня зіграти першу гру, в 30-х числах, і до кінця липня закінчити чемпіонат і Кубок. У нас зустріч була продуктивна. Всі розуміють, що ми є заручниками ситуації", – сказав протасов у програмі Футбол News.

Нагадаємо, УПЛ призупинили після 23-х турів через пандемію. На даний момент лідером перегонів є Шахтар.

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