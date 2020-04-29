"Представьте, что Шевченко дали 10 дней на подготовку сборной к Евро", – Суркис раскритиковал УАФ

Президент Динамо Игорь Суркис считает, что УАФ халатно отнеслось к решению вопроса рестарта УПЛ.

"Чтобы понять, какое время на самом деле нужно для возвращения в кондиции, в каждом клубе необходимо протестировать игроков и подобрать оптимальную программу подготовки. Стремление быстрее начать может дорого обойтись футболистам и вывести их из строя не только на этот сезон, но и на следующий. Кому, как не бывшему игроку и тренеру Протасову, это понимать.

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Поэтому советоваться следует не с чиновниками, а с тренерами, которые лучше знают, сколько нужно готовиться к рестарту сезона. Соберите наставников команд Премьер-лиги и спросите их мнение – мало кто, убежден, скажут, что двух недель после двух с половиной месяцев простоя им будет достаточно. Наш клуб на рабочей встрече представлял заместитель генерального директора Сергей Мохник – не лучший специалист в тренировочном процессе. Если что-то пойдет не так, с кого мне спрашивать – с функционера или тренера?

Хотел бы я посмотреть, что сказали бы в федерации, получи Андрей Шевченко на подготовку к чемпионату Европы две недели или, того хуже, десять дней. Да, Евро-2020 перенесено из-за форс-мажорных обстоятельств – но, когда клубы попросили потесниться в интересах главной команды страны и поломать календарь, никто и слова не сказал. Значит, тренер сборной ясно понимал, что подготовка футболистов требует времени", – цитирует Суркиса footclub.

Напомним, на последнем собрании УАФ предложила провести первый матч после карантина уже в конце мая.

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