Новачок Барселони П'єр-Емерік Обамеянг розповів про відсторонення від матчів Арсенала. Це рішення у грудні ухвалив наставник "канонірів" Міккель Артета.

"Я думаю, що вся проблема була у ньому, він ухвалив це рішення. Я не можу сказати багато, я не був щасливий, і все.

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Він був незадоволеним. Все сталося так. Я був не дуже щасливий, але залишався спокійним, от і все", – цитує Обамеянга Mundo Deportivo.

Нагадаємо, П'єр-Емерік провів на Туманному Альбіоні останні 4 роки, дослужився до статусу капітана, але у грудні втратив пов'язку через порушення дисципліни.

У Барселону габонець перебрався вільним агентом і підписав контракт до літа 2025 року з можливістю дострокового розірвання по завершенні сезону 2022/23.

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