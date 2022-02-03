Новичок Барселоны Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал об отстранении от матчей Арсенала. Это решение в декабре принял наставник "канониров" Миккель Артета.

"Я думаю, что вся проблема была в нем, он принял это решение. Я не могу сказать многое, я не был счастлив, и все.

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Он был недоволен. Все произошло так. Я был не очень счастлив, но оставался спокоен, вот и все", – цитирует Обамеянга Mundo Deportivo .

Напомним, Пьер-Эмерик провел на Туманном Альбионе последние 4 года, дослужился до статуса капитана, но в декабре потерял повязку из-за нарушения дисциплины.

В Барселону габонец перебрался свободным агентом и подписал контракт до лета 2025 года с возможностью досрочного расторжения по завершении сезона 2022/23.

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