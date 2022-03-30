"Намагаємось усіх легіонерів працевлаштувати. Щойно завершилися переговори з Грассхопером щодо Ріаскоса, він виступатиме за швейцарський клуб до кінця сезону. Паулінью ми віддали в оренду в Амеріка Мінейру. Щодо Балулі є багато пропозицій, але він сказав, що хоче залишитися в Металісті. Давід перебуває у себе у Віторії. Пейшото перейшов на рік у Сеару.

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Наголошу, що всі ці гравці перейшли в оренду, надалі клуб на них розраховує. Ми нікого не продали. Усі легіонери поводяться солідно. Ніхто з них не захотів, щоб їх продавали, усі хочуть повернутися до Харкова.

Зараз я намагаюся відправити до Туреччини хлопців з нашої академії, щоби вони тренувалися з головною командою. Ми вирішили зберегти цей склад, щоб можна було грати, якщо відновиться чемпіонат чи Кубок", – цитує Краснікова FanDay.

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