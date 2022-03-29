Про рішення прихистити в команді гравців збірної України з клубів УПЛ розповів віце-президент Металіста Євген Красніков.

"Ми запрошуємо до себе на тренування хлопців, які перебувають без клубів, особливо збірників. Сьогодні до нас має приїхати Пятов. Ідея запросити збірників на тренування Металіста належить Ярославському", – цитує Краснікова FanDay.

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Нагадаємо, Андрій Пятов разом з чотирма дітьми покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії й зупинився в Румунії. Форму він підтримував із тамтешнім Стяуа.

Металіст війна застала на зборах у Туреччині. Колектив на чолі з Олександром Кучером продовжує займатись і навіть проводить товариські матчі.

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