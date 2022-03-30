"Пытаемся всех легионеров трудоустроить. Только-только завершились переговоры с Грассхопером по Риаскосу, он будет выступать за швейцарский клуб до конца сезона. Паулиньо мы отдали в аренду в Америка Минейру. Насчет Балули есть много предложений, но он сказал, что хочет остаться в Металлисте. Давид находится у себя в Витории, Пейшото перешел на год в Сеару.

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Отметим, что все эти игроки перешли в аренду, в дальнейшем клуб на них рассчитывает. Мы никого не продали. Все легионеры ведут себя солидно. Никто из них не захотел, чтобы их продавали, все хотят вернуться в Харьков.

Сейчас я пытаюсь отправить в Турцию ребят из нашей академии, чтобы они тренировались с главной командой. Мы решили сохранить этот состав, чтобы можно было играть, если возобновится чемпионат или Кубок", – сказал Красников в комментарии FanDay.

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