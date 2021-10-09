Команди англійської Прем'єр-ліги відверто схвильовані через зміну власника у клубі з Ньюкасла-на-Тайні. "Сорок" придбав інвестиційний фонд Саудівської Аравії, пов'язаний з принцом Мухамедом бен Салманом.

Колективи розлючені, вони об'єднались проти консорціуму. АПЛ вже отримала скарги від решти 19 клубів, які вимагають екстреного засідання наступного тижня, повідомляє The Guardian.

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Команди не розуміють, чому керівництво ліги одобрило продаж і надало так мало інформації щодо цього. Також їх нібито хвилює, що може постраждати бренд Прем'єр-ліги через арабських власників. Переживають Сіті, Юнайтед, Ліверпуль, Челсі та решта 15 клубів і через фінансові вливання у Ньюкасл, які призведуть до підвищення трансферних сум і зарплатні.

Нагадаємо, Ньюкасл 7 жовтня офіційно отримав нових власників, які заволоділи 100% прав на "сорок".

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