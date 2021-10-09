Коллективы разъяренные, они объединились против консорциума. АПЛ уже получила жалобы от остальных 19 клубов, которые требуют экстренного заседания на следующей неделе, сообщает The Guardian.

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Команды не понимают, почему руководство лиги одобрили продажу и предоставило так мало информации по этому поводу. Также их якобы волнует, что может пострадать бренд Премьер-лиги из-за арабских владельцев. Переживают Сити, Юнайтед, Ливерпуль, Челси и остальные 15 клубов и из-за финансовых вливаний в Ньюкасл, которые приведут к повышению трансферных сумм и зарплаты.

Напомним, Ньюкасл 7 октября официально получил новых владельцев, которые завладели 100% прав на "сорок".

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