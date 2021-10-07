Ньюкасл нарешті змінив власника та приєднався до ПСЖ та Манчестер Сіті – клубів, якими володіють шейхи з Близького Сходу.

"Сороки" на своєму офіційному сайті заявили про передачу клубу інвестиційному фонду Саудівської Аравії.

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Зазначається, що шейхи заволоділи 100% прав на англійський клуб. Королівство Саудівська Аравія надало гарантії, що не буде контролювати клуб. Потенційна сума операції оцінюється в 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

До слова, після 7- ми турів АПЛ Ньюкасл перебуває у зоні вильоту, набравши лише три очки.

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