Схоже, що прихильники Ньюкасла дуже зраділи гучній зміні керівництва.

Фанати "сорок" зібрались біля Сент-Джеймс Парк після того, як шейхи з Саудівської Аравії офіційно придбали клуб.

Ньюкасл офіційно завершив свій продаж арабським шейхам

Вболівальники не приховували емоцій, стрибаючи, обіймаючись та обливаючи одне одного пивом та іншими напоями.

Зазначимо, що після 14 років правління Майк Ешлі продав Ньюкасл інвестиційному фонду Саудівської Аравії. Суму операції оцінюють у близько 300 млн фунтів стерлінгів.

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Newcastle fans reaction after official takeover, here from St James’ Park. Exciting times are expected for the Magpies. ️️ #NUFC



[ @JoshHalliday]pic.twitter.com/uoPepjQXlP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2021