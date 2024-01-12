Захисник Осасуни Давід Гарсія вважає, що головний арбітр зустрічі не мав права зараховувати гол Лєвандовскі у ворота його команди на 59-й хвилині за рахунку 0:0.

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"Усі все бачили. Наприклад, у першому таймі фоли фіксувалися тільки на користь Барселони. У випадку з голом Лєвандовскі особисто для мене все очевидно: я вважаю, атаці передував явний фол. Щоразу, незалежно від порушення правил, трактування епізоду вирішується на користь однієї і тієї ж команди. Випадково чи ні, але постійно одні й ті самі команди отримують вигоду. Не хочу бути популістом, але, думаю, сьогодні це було очевидно", – заявив Гарсія.

Свого капітана підтримав і воротар Осасуни Серхіо Еррера. "Суперкубок був створений для того, щоб у ньому грали Реал і Барселона. Усе підлаштовано", – цитує Ерреру Marca.

Барселона виграла цю зустріч із рахунком 2:0. У фіналі Суперкубка Іспанії команда Хаві зустрінеться з Реалом.