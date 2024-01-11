Вчорашня перестрілка Реала й Атлетіко у півфіналі Суперкубка завершилась перемогою "вершкових", тож у фіналі намітилось Класіко. Для цього треба було, аби Барселона перемогла Осасуну – втім, у даному півфіналі теж була інтрига. Каталонці у попередніх чотирьох матчах виглядали слабко, набравши всього 7 з 12 очок.

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Деякі фани сподівались на продовження голепаду в Саудівській Аравії, адже команди не відчувають тиску в цьому турнірі. Клуби приїхали заробити грошей та погратись у футбол. За такого розкладу памплонці могли дозволити собі більш сміливий стиль, ніж завжди.

Перший тайм таким і вийшов. Підопічні Ягобо Аррасате допускали моменти біля власних воріт і одразу ж бігли відповідати – і відповідали не менш гостро за Барсу. Особливо потужними стали перші 10 хвилин.

"Блаугранас" могли відкривати рахунок вже на 6-й внаслідок подачі з кутового. М'яч скинули на дальню стійку, а там Крістенсен завдав удару метрів з п'яти – Еррера парирував! Наваррці вже за кільканадцять секунд провели атаку з вриванням Арнаіса на правий край штрафного – той обіграв Крістенсена й Араухо, після чого прострілив. Рикошетом від Кунде м'яч ледь не влетів у сітку.

Наступний розмін стався вже на 8-й хвилині. Спочатку Еррера невдало вибив м'яч, дозволивши Сержі Роберто перехопити його та віддати передачу Феррану. Той потужно пробив з-за меж карного майданчика, але сфера пролетіла повз дальній нижній кут! Осасуна тут же відповіла вриванням Аресо у штрафний – подальший постріл не без допомоги Кунде пройшов повз ліву стійку!

Навіть на цьому відрізку матч не виглядав яскраво. Швидкості залишалися невисокими, а напруги не відчувалося. Надалі гра стала ще спокійнішою – але моменті все одно вистачало. Зокрема, Лєвандовскі на 14-й хвилині запоров хороший епізод, не зумівши прошити Ерреру метрів з 12-ти, а на 45-й поляк не зміг переграти голкіпера у ближньому бою. Крім того, класний удар зі стандарту дався Гюндогану – Еррера дістав м'яч з-під поперечки.

У Осасуни теж був непоганий постріл Арнаіса, але справжню гольову нагоду команда втратила на 39-й хвилині. Аресо ефектно обіграв Араухо в карному майданчику та опинився прямо перед Пеньєю, але пробив прямо в нього! Іньякі молодець – встиг скоротити дистанцію.

Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло. Неприємною новиною для каталонців стала травма Рафіньї, отримана перед перервою – бразильця довелося замінити на Ямала.

Барса й Осасуна явно задрали планку такою кількістю гострих нагод, однак другий тайм виявився набагато нуднішим. Бойовиті памплонці падали від найменшого дотику й створили всього один момент – це Будімір на 78-й хвилині увійшов до штрафного, хитнув захисника та закрутив м'яч під дальню стійку. Пенья витягнув.

До того часу Осасуна вже горіла у рахунку. От тільки до 58-ї хвилини Барселона нічого не створювала. А потім Гюндоган прийняв передачу від Крістенсена, протягнув м'яч і віддав проникний пас Лєвандовскі – Роберто же нарешті переграв Ерреру! 1:0!

Після цього на полі з'явились Педрі й Феліш. Останній міг подвоїти перевагу каталонців на 68-й хвилині набравши хід лівим флангом, перегравши захисника та вилетівши на рандеву з голкіпером. Еррера врятував наваррців. На 76-й же хвилині небезпечний простріл Кунде вздовж лінії воротарського лише дивом не завершився замикання Лєвандовскі й Гюндогана.

Зрештою, у компенсований час Барселона дотиснула суперника. Феліш пройшов Монкайолу на дузі штрафного й замість удару покотив на Ямала, а той вистрілив з правого краю. М'яч з-під Мохіки залетів у дальній кут. 2:0! Підопічні Хаві тріумфують, а вболівальники очікують на Класіко у фіналі Суперкубка Іспанії-2024.

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