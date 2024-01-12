Защитник Осасуны Давид Гарсия считает, что главный арбитр встречи не имел права засчитывать гол Левандовски в ворота его команды на 59-й минуте при счёте 0:0.

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"Все всё видели. Например, в первом тайме фолы фиксировались только в пользу Барселоны. В случае с голом Левандовски лично для меня всё очевидно: я считаю, атаку предвещал явный фол. Всякий раз, вне зависимости от нарушения правил, трактовка эпизода решается в пользу одной и той же команды. Случайно или нет, но постоянно одни и те же команды получают выгоду. Не хочу быть популистом, но, думаю, сегодня это было очевидно", – заявил Гарсия.

Своего капитана поддержал и вратарь Осасуны Серхио Эррера. "Суперкубок был создан для того, чтобы в нем играли Реал и Барселона. Всё подстроено", – цитирует Эрреру Marca.

Барселона выиграла эту встречу со счётом 2:0. В финале Суперкубка Испании команда Хави встретится с Реалом.