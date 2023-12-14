"Усе кардинально змінилося – атмосфера, гра, менталітет. Ну от прямо все-все кардинально змінилося.

Порту – Шахтар: визначились найкращі та найгірші гравці матчу Ліги чемпіонів за версіями SofaScore та WhoScored

Не можна навіть порівнювати Шахтар Пушіча і ван Леувена. Думаю, команда змінюється на краще, але попереду все одно багато роботи.

Якщо минулий тренер вимагав дуже вертикального футболу, то зараз ми підійшли до футболу, який нам підходить і подобається. Думаю, це дає дуже непогані результати", – сказав Бондаренко в ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, напередодні Шахтар поступився Порту (3:5) в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів і, посівши третю сходинку у своїй групі, продовжить виступи у єврокубках у Лізі Європи.

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