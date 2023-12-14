"Все кардинально изменилось – атмосфера, игра, менталитет. Ну вот прямо все-все кардинально изменилось.

Порту – Шахтер: определились лучшие и худшие игроки матча Лиги чемпионов по версиям SofaScore и WhoScored

Нельзя даже сравнивать Шахтер Пушича и ван Леувена. Думаю, команда меняется к лучшему, но впереди все равно много работы.

Если прошлый тренер требовал очень вертикального футбола, то сейчас мы подошли к футболу, который нам подходит и нравится. Думаю, это дает очень неплохие результаты", – сказал Бондаренко в эфире MEGOGO.

Напомним, накануне Шахтер уступил Порту (3:5) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов и, заняв третье место в своей группе, продолжит выступления в еврокубках в Лиге Европы.

"Сікан – легенда": Шахтар підштовхують до продажу першого після Шеви, скаути Юве на Драгау, прокляття карткового будинку