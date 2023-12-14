Статистичні портали назвали своїх героїв поєдинку 6-го туру групового етапу ЛЧ між португальською та українською командами (5:3).

Форвард Шахтаря Данило Сікан став найкращим гравцем донеччан у дуелі з Порту за версіями SofaScore та WhoScored, отримавши 8 і 8,3 бала з 10 можливих відповідно.

Порту – Шахтар – 5:3 – відео голів і огляд матчу зі скандальним м'ячем Сікана

Найгіршим у складі "помаранчево-чорних" було визнано одразу двох гравців: SofaScore поставив найнижчу оцінку захиснику Валерію Бондарю (5,5), а WhoScored – голкіперу Дмитру Різнику (5,7).

Щодо суперника, то тут обидва портали були солідарні – найкращим виконавцем Порту став півзахисник Вандерсон Галену, набравши 9,8 та 9,9 відповідно.

Нагадаємо, Шахтар завершив груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2023/24 на третій сходинці групи Н, набравши 9 очок, і продовжить євровесну у Лізі чемпіонів.

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