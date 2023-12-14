Хтось дотепно зауважив: якщо вилітати з Ліги чемпіонів – то тільки так. Шахтар забив три м'ячі на Драгау, а суперникам дозволив ще більше. У підсумку гра дивилась на одному подиху. Краще вже програти у відкритому розміні, ніж нудно і сухо "згоріти" 0:2.

Порту – Шахтар – 5:3 – відео голів і огляд матчу зі скандальним м'ячем Сікана

Так чи інакше, європейський сезон "гірників" триває. Днями команда Пушіча дізнається суперника у Лізі Європи. А там вистачає клубів, які нічим не поступаються стандартам ЛЧ.

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Роман Бебех – вражений. Як гадаєте: у цій репліці більше захоплення чи розчарування?

Шахтар зрівнював рахунок не без конфузу. Автор телеграм-каналу Їксперг побачив це так.

Щось надприродне продемонстрував у матчах із Шахтарем Вандерсон Галену. На думку Олексія Слівченка, автора Sport.ua, бразилець міг би невдовзі одягнути помаранчево-чорну футболку, якби не одне "але".

Автор Трибуни Олександр Сажко також не оминув увагою Галену + нахвалює Сікана, вважаючи, що його потрібно продавати вже і негайно.

Журналістка Футбол 24 Ольга Любушкіна просто-таки зачарована форвардом Шахтаря, подвиги якого зуміло нівелювати лише прокляття імені Порту.

Ще одному автору Футбол 24 – Сергію Тищенку – не дає спокою тема трансферу Судакова.

Судакова у Європі ніхто не запитуватиме, чого він хоче – що впливає на цінник українського феномена?

Ірина Козюпа з Трибуни і верхотури Драгау не засмучується через поразку.

Резюме від Ендрю Тодоса (Zorya Londonsk): побував на усіх шести матчах Шахтаря в цій кампанії ЛЧ; приємно бачити ренесанс Сікана; Судаков виправдав інтерес від топ-5 європейських ліг; жеребкування Ліги Європи – у понеділок; Шахтар бере курс на Японію. Там, до слова, "гірники" проведуть благодійний матч із місцевим клубом Авіспа Фукуока.

Шахтар не зміг вийти у плей-офф ЛЧ, програвши Порту в битві з вісьмома голами – Сікан став першим після Шевченка