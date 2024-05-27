Після переможного фіналу ЛЄ керманич бергамасків раптом натякнув на можливу зміну клубу: "Я перебуваю в дивній ситуації. Це наче ти одружений, маєш дітей, але зустрічаєш неймовірно красиву жінку". Переманити Гасперіні дуже хотів Наполі, який готує перебудову після жахливого постчемпіонського сезону. 66-річний фахівець нарешті розкрив своє остаточне рішення.

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"Я завжди був максимально сконцентрований на виступах Аталанти у нинішньому сезоні – Серія А, Кубок, Ліга Європи. Очевидно, що Ауреліо Де Лаурентіс протягом багатьох років демонстрував схильність до мене. Це дуже приємно, але, гадаю, в його думках було й багато інших тренерів.

Наполі зробить свій вибір, а я прив'язаний до Аталанти і залишуся таким. Я впевнений, що Наполі в майбутньому збудує чудову команду, тим більше, вони мають міцний фундамент.

Я вірний Аталанті! Я ніколи не говорив інакше. Я просто був зосереджений на матчах, які ми мали зіграти. Я ніколи не залишав місця для будь-яких інших дебатів", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

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