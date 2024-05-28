Ветеран Карпат, екс-гравець Шахтаря та низки інших клубів Денис Кожанов остаточно ухвалив рішення повісити бутси на цвях.

Карпати на своїй Facebook-сторінці попрощались з Денисом Кожановим, який вирішив завершити ігрову кар'єру. У ролику вже екс-гравець пригадав свої виступи за "левів", сидячи на домашньому стадіоні Україна.

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"Дякуємо за гру та емоції, легендо! Денис Кожанов назавжди вписав своє ім'я в історію зелено-білих. Разом із Денисом ми пройшли шлях від Другої ліги до УПЛ. Хоча кар'єра гравця залишилася позаду, тепер відкрита нова сторінка – тренерська, яку Денис продовжує писати у складі "левів", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 36-річний хавбек є вихованцем Шахтаря, проте за першу команду "гірників" провів усього 50 хвилин у сезоні 2006/07. Кожанов став справжньою легендою Карпат – 180 матчів, 32 голи і 42 асисти, пам'ятний похід в ЛЄ 2010/11. Також Денис пограв за Маріуполь, Волинь, Севастополь, Минай, Верес і молдовську Дачію. У 2010-2011 роках провів 4 матчі за збірну України (всі товариські).

Останні півроку Кожанов був граючим тренером Карпат-2 у Другій лізі. У січні 2024 року Денис поновив кар'єру заради виступів за Blago-Юність із села Верхня Калуського району Івано-Франківської області (аматорський рівень).

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