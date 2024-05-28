За два сезони в Дортмунді Адейємі не зміг вийти на той рівень, який демонстрував у Зальцбурзі. Дійшло до того, що Карім втратив місце у збірній Німеччини і не зіграє на домашньому Євро-2024.

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За інформацією SkySportDE, 22-річний футболіст може перебратися в АПЛ, де кілька клубів зацікавлені в його запрошенні. Окрім того, для більш ефективної роботи Адейємі вирішив змінити агента, який представляє його інтереси.

До слова, у нинішньому сезоні Карім був переважно гравцем ротації. Тренерський штаб більше довіряв гравцю в Лізі чемпіонів (637 хвилин за 11 матчів), ніж у Бундеслізі (909 хвилин за 21 матч). В Адейємі буде можливість ще більше вирівняти показники, адже 1 червня Борусія зіграє у фіналі ЛЧ проти Реала.

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