Чергова трагічна звістка надійшла з фронту – на війні загинув екс-гравець Кременя та низки інших українських клубів Ігор Стахів.

У віці 55 років обірвалось життя колишнього футболіста Ігоря Стахіва, повідомляє група Ветерани футболу Прикарпаття.

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Зазначається, що воїн загинув від снайперської кулі. Інші подробиці загибелі героя невідомі.

Додамо, що Ігор Стахів у минулому був професіональним футболістом та виступав за такі клуби як Прикарпаття (Івано-Франківськ) та Кремінь (Кременчук), а також: Сільмаш (Коломия), Бердичів, Покуття, Хутровик (Тисмениця), Техно-Центр, Зірка (Кропивницький), Торпедо (Запоріжжя), Лукор, Тепловик та Карпати з Яремче.

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