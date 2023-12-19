Матч, як і онлайн-трансляція Урава Редс – Манчестер Сіті, стартував о 20:00 за київським часом. Півфінальний поєдинок Клубного ЧС-2023 пройшов у Джидді (Саудівська Аравія). Напередодні першим фіналістом Клубного Мундіалю став бразильський Флуміненсе, який здолав єгипетський Аль-Ахлі.

Суперником "містян", які півроку тому вперше у своїй історії виграли Лігу чемпіонів, стала Урава Редс – переможець останнього розіграшу Азійської ЛЧ. Хосеп Гвардіола зробив 4 зміни після останнього матчу АПЛ, в якому його команда втратила перемогу над Крістал Пелас. Стоунз, Аканджі, Ковачіч і Нуньєш з'явилися з перших хвилин замість Діаша, Гвардіола, Льюїса та Альвареса. Травмовані Кевін де Брюйне, Ерлінг Холанд і Жеремі Доку опинилися поза заявкою.

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Якщо Сіті лише стартував на чемпіонаті світу серед клубів, то Урава, яку очолює поляк Мацей Скоржа, вже подолала один раунд турніру. Японська команда мінімально переграла мексиканський Леон (1:0). До слова, для Манчестер Сіті це був дебют на Клубному Мундіалі, але їхній тренер вже тричі вигравав цей турнір. Раніше Гвардіола двічі здобував трофей з Барселоною і одного разу – з Баварією.

Чемпіони Англії прогнозовано захопили м'яч під контроль з перших хвилин, але моментів на старті гри не було. Хіба що Родрі приклався метрів з 35-ти – повз ворота. Едерсон занудьгував і вирішив обіграти суперника у своєму штрафному – не без нервів, але обійшлося. Ймовірно, занудьгував не тільки кіпер Ман Сіті. Жодного удару в площину від обох команд за першу половину тайму. Урава лічені рази перейшла центр поля, а підопічні Гвардіоли нікуди не поспішали, стерильно контролюючи м'яч.

Гріліш, який був найактивнішим у складі "містян", наважився на прямий удар з кутового. Кіпер парирував. Перше влучання у площину. А от удар Нуньєша з кута воротарського був куди гострішим – Нішікава врятував Ураву, перевівши м'яч на кутовий. Нарешті стало веселіше. Ще один сейв Нішікави після дального удару Родрі. Показали Ерлінга Холанда, який сидів на лаві – трибуни вибухнули. Таких емоцій не викликав жоден ігровий епізод.

Здавалося, Урава таки втримає нулі після першого тайму, але вже в доданий час Сіті все ж забив. Хейбротен, перериваючи простріл Нуньєша, зрізав м'яч у власні ворота. Прикрість для японців, адже за центрбеком зовсім нікого не було із гравців Ман Сіті. Автогол дозволив англійській команді виграти перший тайм.

На старті другого тайму Манчестер Сіті забив вдруге. Кайл Вокер (!) зі своєї половини розкішним пасом розрізав оборону Урави, а Ковачіч вийшов сам на сам і сильно пробив під поперечину. Без перебільшення, геніальний пас від капітана "містян", якого вітали ледь не більше, ніж Ковачіча з дебютним голом. 2:0 на користь команди Гвардіоли – вагома заявка на фінал. Нуньєш взагалі міг знімати всі питання, проте не влучив з лінії воротарського.

Але на 59-й хвилині все стало зрозуміло. Удар Нуньєша парирував кіпер, Бернарду був першим на м'ячі та з допомогою рикошету вразив ближній кут. Знову не пощастило Ураві Редс, як і в моменті з першим пропущеним голом. Рикошет від захисника став фатальним для японців.

Сіті піймав кураж. Нуньєш у штрафному ефектно п'ятою віддав на Гріліша. Джек опинився перед воротарем і почав "мотатися" – у підсумку, ні пасу, ні удару. У час, що залишився, англійська команда була ближчою до четвертого м'яча, ніж Урава – до гола престижу. Ман Сіті залишився тільки один крок до п'ятого трофею в 2023 році.

Фінал Клубного ЧС-2023 Манчестер Сіті – Флуміненсе відбудеться у п'ятницю, 22 грудня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за Києвом. Матч за третє місце між Уравою і Аль-Ахлі відбудеться того ж дня, початок о 16:30.

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