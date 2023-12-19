Матч, как и онлайн-трансляция Урава Редс – Манчестер Сити, стартовал в 20:00 по киевскому времени. Полуфинальный поединок Клубного ЧМ-2023 прошел в Джидде (Саудовская Аравия). Накануне первым финалистом Клубного Мундиаля стал бразильский Флуминенсе, одолевший египетский Аль-Ахли.

Соперником "горожан", которые полгода назад впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов, стала Урава Редс – победитель последнего розыгрыша Азиатской ЛЧ. Хосеп Гвардиола сделал 4 изменения после последнего матча АПЛ, в котором его команда упустила победу над Кристал Пэлас. Стоунз, Аканджи, Ковачич и Нуньеш появились с первых минут вместо Диаша, Гвардиола, Льюиса и Альвареса. Травмированные Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд и Жереми Доку оказались вне заявки.

Марсело организовал путевку в финал клубного ЧМ для Флуминенсе – рекорд экс-звезды Ювентуса, ужас от защитника Шахтера

Если Сити только стартовал на чемпионате мира среди клубов, то Урава, которую возглавляет поляк Мацей Скоржа, уже преодолела один раунд турнира. Японская команда минимально обыграла мексиканский Леон (1:0). К слову, для Манчестер Сити это был дебют на Клубном Мундиале, но их тренер уже трижды выигрывал этот турнир. Ранее Гвардиола дважды добывал трофей с Барселоной и однажды – с Баварией.

Чемпионы Англии прогнозируемо захватили мяч под контроль с первых минут, но моментов на старте игры не было. Разве что Родри приложился метров с 35-ти – мимо ворот. Эдерсон заскучал и решил обыграть соперника в своей штрафной – не без нервов, но обошлось. Вероятно, заскучал не только кипер Ман Сити. Ни одного удара в створ от обеих команд за первую половину тайма. Урава считанные разы перешла центр поля, а подопечные Гвардиолы никуда не торопились, стерильно контролируя мяч.

Грилиш, который был самым активным в составе "горожан", решился на прямой удар с углового. Кипер парировал. Первое попадание в створ. А вот удар Нуньеша с угла вратарской был куда острее – Нишикава спас Ураву, переведя мяч на угловой. Наконец-то стало веселее. Еще один сейв Нишикавы после дальнего удара Родри. Показали сидевшего на скамье Эрлинга Холанда – трибуны взорвались. Таких эмоций не вызывал ни один игровой эпизод.

Казалось, Урава удержит нули после первого тайма, но уже в добавленное время Сити все же забил. Хейбротен, прерывая прострел Нуньеша, срезал мяч в свои ворота. Обидно для японцев, ведь за центрбеком совсем никого не было из игроков Ман Сити. Автогол позволил английской команде выиграть первый тайм.

На старте второго тайма Манчестер Сити забил второй гол. Кайл Уокер (!) со своей половины роскошным пасом разрезал оборону Уравы, а Ковачич вышел один на один и сильно пробил под перекладину. Без преувеличения, гениальный пас от капитана "горожан", которого поздравляли едва ли не больше, чем Ковачича с дебютным голом. 2:0 в пользу команды Гвардиолы – весомая заявка на финал. Нуньеш вообще мог снимать все вопросы, однако не попал с линии вратарской.

Но на 59-й минуте все стало ясно. Удар Нуньеша вратарь парировал, Бернарду первым был на подборе и с помощью рикошета поразил ближний угол. Опять не повезло Ураве Редс, как и в моменте с первым пропущенным голом. Рикошет от защитника стал для японцев роковым.

Сити поймал кураж. Нуньеш в штрафной эффектно пяткой отдал на Грилиша. Джек оказался перед вратарем и начал "мотаться" – в итоге ни паса, ни удара. В оставшееся время английская команда была ближе к четвертому мячу, чем Урава – к голу престижа. Ман Сити остался только один шаг к пятому трофею в 2023 году.

Финал Клубного ЧМ-2023 Манчестер Сити – Флуминенсе состоится в пятницу, 22 декабря. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по Киеву. Матч за третье место между Уравой и Аль-Ахли состоится в тот же день, начало в 16.30.

Клубный ЧМ-2025: ФИФА официально утвердила даты и регламент турнира – известны почти все участники от Европы