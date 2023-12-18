Для ФІФА всі клуби рівні, але деякі все ж трохи рівніші, ніж інші. Переможець Кубка Лібертадорес стартував на клубному ЧС з півфіналу, а от Аль-Ахлі довелося подолати ще один раунд. У чвертьфіналі володарі африканської ЛЧ розбили Аль-Іттіхад (4:1). Представника Саудівської Аравії не врятувати всі його розпіарені багатомільйонні зірки.

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Особливий матч для Феліпе Мело. Бразилець побив рекорд Паоло Мальдіні й став найстаршим польовим гравцем, який зіграв на клубному чемпіонаті світу. Окрім того, "пітбуль" мав зуб на сьогоднішнього суперника. У 2021 році Мело у складі Палмейраса на цьому турнірі програв Аль-Ахлі в матчі за третє місце. Шанси на помсту були. Саме Флуміненсе вважали фаворитом, адже там грають Марсело, Гансо, Андре (ціль Ліверпуля і Арсенала), а також Марлон, права на якого досі належать Шахтарю.

Однак матч краще почав Аль-Ахлі. Кульмінацією стартової активності стала спроба найкращого гравця єгиптян Персі Тау. Марсело встиг зреагувати, переправивши м'яч подалі від площини воріт. Відповідь Флуміненсе сталася на 10 хвилині. Аріас отримав м'яч поблизу правого кута штрафного майданчика і зарядив у стійку!

Гра була жвавою і хаотичною, з чималою кількістю фолів. Втім, Шимон Марциняк не поспішав діставати жовті картки. Чергове загострення сталося стараннями гравців Аль-Ахлі. Ель Шахат намагався впіймати на помилці голкіпера (пробив вище), а коли Тау, здавалося, має відкрити рахунок, Феліпе Мело нівелював загрозу, зігравши у карколомному підкаті. Кутовий створив нову пожежу, але Ксавьє (щодо його участі в матчі були сумніви) встиг заблокувати ледь не в останній момент.

Бразильці перевели подих і ще раз обстукали каркас воріт. Гансо дотепно розіграв кутовий, покотивши під набігання Аріаса. Колумбієць вдруге зарядив у ту ж саму стійку. Через десять хвилин ще кращий момент був біля протилежних воріт. Ель Шахат класно закинув за спини захисникам, куди увірвався Кахраба. Голкіпера розстрілювали з кількох метрів, але той встиг зреагувати. Дуже насичений перший тайм, хоч і без забитих м'ячів.

Друга половина почалася трохи спокійніше. Схоже, тренери в перерві нагадали, що ціна помилки в цьому матчі може виявитися дуже високою. У такій грі перевага була у Флуміненсе, який краще вміє контролювати м'яч. Одна з атак бразильського клубу завершилася потужним ударом Хермана Кано. Найкращий бомбардир команди (40 голів у 59 матчах) зовсім трохи не влучив у ворота.

Аль-Ахлі зосередився на контратаках і стандартах, кожен із яких ніс загрозі. Відзначимо момент Ель Шахата на 60-й хвилині. Вінгер промчався своїм лівим флангом, хитнув захисника і пробивав у дальній кут. 43-річний Фабіу здійснив класний сейв. Далі ініціативу на себе взяв Марсело. Колишній капітан Реала, як у молоді роки, пройшов лівим флангом і спробував проникнути у штрафний майданчик, але там його завалили. Фол відбувся вже за лінією, тож Марциняк закономірно призначив пенальті. Джон Аріас впевнено реалізував покарання.

Єгиптяни могли миттєво відігратися. Черговий шанс мав Персі Тау. Південноафриканець бив головою з меж воротарського, але Фабіо вкотре виручив. Через кілька хвилин з поля пішов Феліпе Мело. Схоже, втомився ветеран. Покращити гру в центрі оборони повинен був Марлон. Втім, захисник Шахтаря відразу ледь не наварив, дозволивши пробити близько до воріт. Знову голкіпер Флуміненсе зіграв бездоганно. Це геть не зупинило Марлона. Через кілька хвилин він взагалі майже привіз катастрофу, дозволивши супернику заблокувати свою передачу за кілька метрів від воріт.

На 86 хвилині можна було добити надії Аль-Ахлі. Кенеді розігнав атаку, а бити довірив Кано. Аргентинець змарнував свій другий розкішний шанс, пробивши прямісінько в голкіпера. Тож не дивно, що Кенеді на останній хвилині не став ні з ким ділитися. І не дарма – чіткий удар під штангу зробив рахунок 2:0. Флуміненсе став першим фіналістом клубного чемпіонату світу. Суперник бразильців визначиться завтра у матчі Урава Редс – Манчестер Сіті.