Урава Редс і Манчестер Сіті грають 19 грудня у півфіналі Клубного чемпіонату світу. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Урава Редс – Манчестер Сіті стартував о 20:00 за київським часом. Півфінальний поєдинок Клубного ЧС-2023 прйимає Джидда (Саудівська Аравія). Першим фіналістом Клубного Мундіалю став бразильський Флуміненсе, який напередодні здолав єгипетський Аль-Ахлі.

Марсело організував путівку у фінал клубного ЧС для Флуміненсе – рекорд екс-зірки Ювентуса, жах від захисника Шахтаря

Ман Сіті не може розраховувати на кількох важливих футболістів. Травмовані Кевін де Брюйне, Ерлінг Холанд і Жеремі Доку опинилися поза заявкою. Стоунз, Аканджі, Ковачіч і Нуньєш з'явилися з перших хвилин замість Діаша, Гвардіола, Льюїса та Альвареса. Це зміни Хосепа Гвардіоли порівняно з останнім поєдинком АПЛ проти Крістал Пелас (2:2).

Де дивитися матч Урава Редс – Манчестер Сіті? Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями поєдинку можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади:

Урава Редс:

Манчестер Сіті: