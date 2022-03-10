УПЛ закликала європейські чемпіонати припинити трансляції на території Росії
Українська Прем'єр-ліга має намір позбавити росіян перегляду європейського футболу.
На позаплановій зустрічі Асоціації Європейських ліг розглядалось питання війни в Україні, з приводу чого УПЛ закликала надати державі гуманітарну допомогу, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
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Окрім цього, УПЛ звернулась до Асоціації з пропозицією припинити чинні контракти щодо трансляції матчів своїх чемпіонатів на території Росії. Учасники пообіцяли розглянути таку можливість, тож є велика ймовірність того, що росіяни не зможуть переглянути матчі європейських першостей.
Зауважимо, що АПЛ та Ліга 1 вже відмовились від трансляцій матчів для росіян (чемпіонат Франції – тимчасово). Німецька Бундесліга також замислилась щодо подібного кроку.
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