Європейський футбол може стати недоступним для росіян / фото з відкритих джерел

На позаплановій зустрічі Асоціації Європейських ліг розглядалось питання війни в Україні, з приводу чого УПЛ закликала надати державі гуманітарну допомогу, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Окрім цього, УПЛ звернулась до Асоціації з пропозицією припинити чинні контракти щодо трансляції матчів своїх чемпіонатів на території Росії. Учасники пообіцяли розглянути таку можливість, тож є велика ймовірність того, що росіяни не зможуть переглянути матчі європейських першостей.

Зауважимо, що АПЛ та Ліга 1 вже відмовились від трансляцій матчів для росіян (чемпіонат Франції – тимчасово). Німецька Бундесліга також замислилась щодо подібного кроку.

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