Европейский футбол может стать недоступным для россиян / Фото из открытых источников

На внеплановой встрече Ассоциации Европейских Лиг рассматривался вопрос войны в Украине, по поводу чего УПЛ призвала предоставить государству гуманитарную помощь, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

АПЛ официально прекратила трансляции в России и пожертвует Украине миллион фунтов

Кроме того, УПЛ обратилась к Ассоциации с предложением прекратить действующие контракты по трансляции матчей своих чемпионатов на территории России. Участники пообещали рассмотреть такую возможность, поэтому велика вероятность того, что россияне не смогут пересмотреть матчи европейских первенств.

Отметим, что АПЛ и Лига 1 уже отказались от трансляций матчей для россиян (чемпионат Франции – временно). Немецкая Бундеслига тоже задумалась относительно подобного шага.

Россия напала на Украину: Челси превращается в мусор, Барселоне предлагают сыграть с Динамо или Шахтером (LIVE)