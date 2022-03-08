Англійська Прем'єр-ліга ухвалила рішення вийти з окупантського ринку на тлі війни, яку Росія розв'язала на території України.

Під час спільного засідання керівництво АПЛ та клуби ліги одноголосно вирішили припинити співпрацю з російським мовником Rambler (Okko Sport), інформує офіційний сайт організації. Постанова вступає в дію негайно.

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Окрім цього, Прем'єр-ліга пожертвує один мільйон фунтів стерлінгів в Комітет надзвичайних ситуацій, кошти будуть передані на підтримку народу України.

Це вже не перший жест солідарності з нашою країною з Туманного Альбіону. На матчах завжди присутні заклики до миру, синьо-жовті прапори, кольори, капітанські пов'язки тощо. Також АПЛ наголосила, що рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, окупантів починає уникати весь світ, гуртуючись навколо нашої країни. Українські захисники продовжують мужньо звільняти землі від російських загарбників.

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