Протягом одного дня Борусія Д оголосила про прощання з головним тренером Едіном Терзічем і центральним захисником Матсом Хуммельсом.

Після того, як Борусія Д прийняла відставку Терзіча, клуб оголосив про те, що не стане продовжувати контракт зі своїм 35-річним ветераном Матсом Хуммельсом. Ці рішення здаються на перший погляд нелогічними з огляду на вихід команди у фінал Ліги чемпіонів. Однак у цій ситуації все не так просто.

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Як інформує Bild, Хуммельс увесь сезон "воював" із Терзічем. Захисник неодноразово оскаржував тактичний вибір тренера і робив це доти, доки наставник практично не втратив весь свій авторитет у роздягальні.

Розв'язка в непростих стосунках між двома чоловіками сталася перед фіналом ЛЧ із Реалом. В інтерв'ю Bild Матс відкрито "напав" на Терзіча, розкритикувавши його стиль гри. Крім цього колишній гравець збірної Німеччини перетягнув на свій бік велику кількість одноклубників. Він поставив методи тренера під сумнів.

Таким чином, Едін покинув Борусію через втрату авторитету серед своїх підопічних, а Хуммельс покинув клуб, оскільки керівництво клубу визнало, що Матс не мав права діяти подібним чином.

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