Сьогодні, 13 червня, у німецькому Вісбадені відбулася презентація нової марки від Укрпошти, присвяченої участі національної збірної з футболу у Євро-2024. У церемонії спецпогашення взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, головний тренер національної збірної України Сергій Ребров та Генеральний консул України у Франкфурті Вадим Костюк, інформує прес-служба УАФ.

Збірна України прибула до свого розташування на Євро-2024 – команду зустріли з короваєм і у вишиванках

Марка отримала назву "Україно, вперед!". Вона має круглу перфорацію та містить зображення футбольного м’яча з логотипом УАФ. Марка надрукована на самоклеючому папері у форматі буклету, що робить її зручною для колекціонування та використання.

"З початку 2001 року Укрпошта випустила понад 30 марок із футбольною тематикою, а під час проведення Євро-2012 стала офіційним ліцензіатом УЄФА. Цього разу ми також не змогли залишитися осторонь і разом із нашою національною збірною та за підтримки Української асоціації футболу презентуємо марку "Україно, вперед!". Як у серцях багатьох українців, так і серед моїх особистих захоплень, футбол завжди займає почесне місце. Випускаючи цю марку, ми хочемо не тільки підтримати наших хлопців, а й запросити всіх разом з Укрпоштою вболівати за збірну України на Євро-2024", – прокоментував подію Ігор Смілянський.

"Для збірної України надзвичайно важливо відчувати підтримку вболівальників. Головна пошта України за підтримки УАФ випустила марку, яка символізує обʼєднання всієї країни навколо футболу. Навіть у такі важкі для України часи важливо залишатися єдиною нацією, берегти і примножувати наші традиції і продовжувати вболівати за збірну. Впевнений, що ця марка матиме попит серед колекціонерів та стане гарним сувеніром для вболівальників", – поділився враженнями Сергій Ребров.

Тираж марки "Україно, вперед!" – 560 000 примірників. Номінал марки – U (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності масою до 50 грамів і поштових карток, еквівалент – 15,00 грн). Придбати поштову марку можна онлайн у Поштовому маркеті та у відділеннях Укрпошти.

Мудрик здивував навіть фанатів Челсі, Україна знайшла дует мрії – тіньові герої збірної та тонкий хід Реброва