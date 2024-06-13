"Мілан? Мені здається, Довбику з Іспанії не треба їхати. Там він себе почуває впевнено. Ясно, що йому треба йти з Жирони, якщо його беруть, але з Іспанії їхати не треба.

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Я його колись взяв в Дніпро, повірив в нього, хоча він був зовсім сирим. Зараз я йому раджу не їхати з Іспанії. Якщо його хоче Атлетіко, то треба йти туди, це вже трохи інший рівень", – сказав Маркевич в ефірі Youtube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, минулого сезону Довбик провів за Жирону 39 матчів у всіх офіційних турнірах, де забив 24 голи та віддав десять асистів. Українець став найкращим бомбардиром Ла Ліги, завоювавши титул Пічічі.

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