Барселона збирається пожертвувати дорогим новачком заради того, щоб зберегти Жоау Феліша і не повертати його в Атлетіко.

Португалець кампанію 2023/24 провів у складі "кулес", але права на нього належать "матрацникам". Жоау Феліш не бачить свого майбутнього в Атлетіко, з яким має угоду до 2029 року.

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Як інформує Diario Sport, Барселона може віддати на португальського вінгера мадридському клубу Вітора Роке. Бразилець за пів року у складі "блаугранас" не вразив, а Хаві взагалі ігнорував нападника. Атлетіко планує оновлення лінії атаки і Роке вписався б у плани Сімеоне.

Наразі клуби схиляються до обміну орендами, але не виключено, що трансфери оформлять на постійній основі.

Варто зауважити, що Атлетіко наближається до переходу Артема Довбика. Якщо "матрацники" у свою команду візьмуть також і Вітора Роке, то бразилець стане дублером українця.

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