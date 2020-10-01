Максимов продовжив контракт з Ворсклою
Керівництво полтавської команди залишилось задоволене роботою свого коуча і поспішило пролонгувати з ним співпрацю.
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов продовжив угоду з полтавським клубом, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".
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Новий контракт 51-річного наставника розрахований до кінця травня 2022 року.
Нагадаємо, Максимов очолив Ворсклу 15 листопада 2019 року. Минулого сезону він зумів пробитися зі своєю командою у фінал Кубка України, де полтавці лише у серії післяматчевих пенальті поступились київському Динамо.
У поточному чемпіонаті України Ворскла, після чотирьох турів, ділить у турнірній таблиці УПЛ перше-друге місця з підопічними Луческу – в обох команд по десять набраних очок.
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