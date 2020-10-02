Украинская Премьер-лига уже традиционно выбирает лучшего футболиста и наставника месяца.

Лучшим игроком августа-сентября по результатам голосования признан форвард Ворсклы Руслан Степанюк, информирует официальный сайт УПЛ. Его соперниками в номинации были Евгений Волынец, Владимир Лысенко (оба – Колос), Шахаб (Олимпик), Александр Гладкий (Заря), Николай Шапаренко (Динамо), Алан Патрик (Шахтер) и Владислав Огиря (Десна).

Максимов продлил контракт с Ворсклой

Награда лучшему тренеру месяца тоже отправляется в Полтаву – Юрий Максимов победил с уверенным отрывом. За наставника Ворсклы отдали свои голоса 72% опрошенных. Его конкурентами были Игорь Климовский (Олимпик), Александр Рябоконь (Десна) и Владимир Шаран (Александрия).

К слову, Ворскла неожиданно расположилась на 2-й строчке УПЛ, имея в своем активе 10 пунктов.

Ворскла не смогла переиграть Мариуполь и потеряла лидерство в УПЛ