У четвертому турі чемпіонату України Маріуполь на виїзді розписав безгольову нічию з Ворсклою. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Потенційний лідер української Прем'єр-ліги Ворскла (Динамо на момент початку матчу свій поєдинок вже закінчило і на одне очко випереджало полтавську команду) приймала на власному полі Маріуполь.

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"Зелено-білі" з перших секунд кинулась на ворота азовців, однак наштовхнулась на високий пресинг суперника. Перший небезпечний момент у матчі виник біля воріт Ворскли на 6-й хвилині. Після другого кутового поспіль удар з розвороту завдавали маріупольці – оборона господарів зіграла надійно. Вже за мить на заваді Сергію Чоботенку став Владислав Кулач, який з лінії воріт виніс круглого після удару головою захисника азовців. Одразу ж шанс відкрити рахунок змарнував Данило Сікан – після його пострілу м'яч влучив у груди Володимиру Чеснакову.

Ворскла огризнулась випадом Ібрахіма Кане: африканець з меж штрафного майданчика завдавав удару з-під захисника лівою у ближній кут воріт, проте постріл вийшов не надто сильним і Євген Гальчук без проблем забрав сферу. Перевага підопічних Остапа Маркевича у перші десять хвилин була колосальною: маріупольці буквально висіли на воротах суперника, встигнувши виконати 6 кутових.

До 15-ї хвилини Ворскла оговталась від стартового натиску суперника і гра пішла на зустрічних курсах, фактично, без центру поля. Активно працювали легіонери полтавців Кане та Якубу, які намагались загострювати біля воріт Маріуполя.

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Заграючись, команди часто втрачали м'яч. В одному з таких епізодів Топалов втік від захисників, протягнув сферу лівим флангом і виконав небезпечний простріл у штрафний майданчик – Яворський в останню мить встиг виставив ногу і нівелювати небезпеку. На 20-й хвилині Гальчук вийшов далеко з воріт і, розуміючи, що не встигне повернутись у рамку, завалив Степанюка – арбітр пошкодував кіпера, нагородивши його лише жовтою картокою і штрафним. Скляр зі стандарту перекинув стінку, але постріл видався не надто сильним і голкіпер упіймав мяч.

В середині тайму захист полтавців вкотре провалився і Сікан спробував щастя з лінії воротарського майданчика – круглий пролетів повз стійку. Згодом свої ворота взявся рятувати Дмитро Різник – після довгої навісної передачі з центра поля голкіперу полтавців довелось виходити далеко з воріт і грудьми вибивати круглого подалі.

За десять хвилин до закінчення першої сорокап'ятихвилинки м'яч, після навісу Кулача з правого флангу, перелетів через всіх захисників і опустився прямісінько на ногу Кане – його постріл метрів з 18-ти у правий кут вийшов занадто слабким. Під кінець тайму Ворскла перехопила ініціативу і азовці почали нервувати. Стасюк збив Пердуту на лінії штрафного майданчика, але після навісу зі стандарту першими до м'яча добрались гості і вибили його подалі. Обидві команди втомившись, почали помилятись – з'явилось багато браку, фолів і втрати м'яча, проте футболісти до останньої хвилини боролись за кожен клаптик поля.

Одразу після відпочинку чудовий шанс не використали гості: Артем Бондаренко виводив Сікана сам на сам з Різником, але голкіпер сміливо кинувся в ноги Данилові і без порушення правил забрав м'яч.

На 53-й хвилині Сікан прокинув м'яч на хід Топалову, той увірвався у штрафний майданчик полтавців і картинно впав. Арбітр зафіксував симуляцію і нагородив Дмитра "гірчичником". Згодом він же розхитав оборону суперника, обіграв трьох захисників, і заробив небезпечний штрафний метрів з 20-ти. Сергій Горбунов перекинув стінку, але круглий просвистів над поперечиною.

В середині другого тайму біля воріт Гальчука виникло кілька пожеж. Одна з таких атак могла закінчитись призначенням пенальті: Пап Альюн продерся лівим флангом, скинув на Якубу, який намагався навісом знайти Кане в райні одинадцятиметрової позначки. Останній, намагаючись прийняти сферу, отримав поштовх у спину і впав, але арбітр проігнорував цей епізод і продовжив гру.

Фантастичний момент на 75-й хвилині втратили господарі. Спочатку тріо Васін-Ребенок-Кане мало не відкрило рахунок, а згодом після пострілу з розвороту Пердути дива техніки продемонстрував Гальчук, витягнувши м'яч з дев'ятки у карколомному стрибку.

Обидві команди до останніх секунд не полишали надій видряпати три очки, граючи у дещо авантюрний футбол. На останній хвилині матчу Пердута гарматним ударом пробив над поперечиною і змусив Юрія Максимова схопитися за голову. А вже у доданий час дві жовті картки за дві хвилини отримав Микита Петерман і залишив Маріуполь у меншості.

Нічия принесла Ворсклі десять очок і другу сходинку у турнірній таблиці УПЛ, Маріуполь з сімома балами піднявся на третє місце.

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