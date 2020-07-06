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УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 29-го туру

6 липня 18:49 - Читать на русском
УПЛ визначила найкращого гравця та тренера 29-го туру
Денис Фаворов (праворуч) / ФК Десна

Українська Прем’єр-Ліга оголосила переможців у номінації "тренер" та "гравець" за підсумками останнього ігрового тижня.

Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало Олександра Рябоконя найкращим тренером 29-го туру УПЛ. Наставник Десни отримав середній бал 4,6.

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Окрім того, перемогу у голосуванні за найкращого гравця туру здобув ще один представник чернігівського клубу – півзахисник Денис Фаворов. Він випередив півзахисника Шахтаря Алана Патріка.

Нагадаємо, у матчі 29-го туру чернігівці знищили Колос, забивши у ворота Євгена Волинця п'ять м'ячів і отримавши один у відповідь. Дублем у поєдинку відзначився Денис Фаворов. Як наслідок, підопічні Рябоконя набрали 55 очок і піднялись на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Десна знищила Колос в матчі з шедевральними голами Фаворова та Тотовицького – Динамо опустилося на третю позицію

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Теги
УПЛ Олександр Олександр Рябоконь Алан Алан Патрік Денис Денис Фаворов Десна Десна
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