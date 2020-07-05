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"Сухий лист" Тотовицького і гармата Фаворова у відеоогляді матчу Десна – Колос – 5:1

19:32 - Читать на русском
"Сухий лист" Тотовицького і гармата Фаворова у відеоогляді матчу Десна – Колос – 5:1
Десна – Колос – 5:1 – відеоогляд матчу

Десна знищила Колос (5:1) в матчі 29 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

9’ Пилип Будківський
37’ Денис Фаворов
78’ Денис Фаворов
87’ Сергій Старенький
90+1’ Андрій Тотовицький
 
Олег Кожушко 89’
9’ Пилип Будківський
37’ Денис Фаворов
78’ Денис Фаворов
87’ Сергій Старенький
89’ Олег Кожушко
90+1’ Андрій Тотовицький

Будківський відкрив рахунок в дебюті гри, а Денис Фаворов потужним дальнім ударом збільшив перевагу Десни. Після перерви побиття Колоса продовжилось – Фаворов з пенальті оформив дубль, не пішов без гола і Старенький.

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Під завісу зустрічі підопічні Костишина спромоглися на м'яч престижу, втім, останнє слово було за господарями. Тотовицький прямим ударом з кутового шокував Волинця – 5:1.

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Теги
Відеоновини Красиві голи Денис Денис Фаворов Андрій Андрій Тотовицький Десна Десна Колос Колос Десна - Колос
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