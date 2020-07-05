"Сухий лист" Тотовицького і гармата Фаворова у відеоогляді матчу Десна – Колос – 5:1

Десна знищила Колос (5:1) в матчі 29 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Будківський відкрив рахунок в дебюті гри, а Денис Фаворов потужним дальнім ударом збільшив перевагу Десни. Після перерви побиття Колоса продовжилось – Фаворов з пенальті оформив дубль, не пішов без гола і Старенький.

Десна знищила Колос в матчі з шедевральними голами Фаворова та Тотовицького – Динамо опустилося на третю позицію

Під завісу зустрічі підопічні Костишина спромоглися на м'яч престижу, втім, останнє слово було за господарями. Тотовицький прямим ударом з кутового шокував Волинця – 5:1.