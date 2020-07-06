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УПЛ определила лучшего игрока и тренера 29-го тура

18:49 - Читати українською
УПЛ определила лучшего игрока и тренера 29-го тура
Денис Фаворов (справа) / ФК Десна

Украинская Премьер-лига объявила победителей в номинации "тренер" и "игрок" по итогам последней игровой недели.

Всеукраинское объединение тренеров признало Александра Рябоконя лучшим тренером 29-го тура УПЛ. Наставник Десны получил средний балл 4,6.

"Сухой лист" Тотовицкого и пушка Фаворова в видеообзоре матча Десна – Колос – 5:1

Кроме того, победу в голосовании за лучшего игрока тура получил еще один представитель черниговского клуба – полузащитник Денис Фаворов. Он опередил полузащитника Шахтера Алана Патрика.

Напомним, в матче 29-го тура черниговцы буквально уничтожили Колос, забив в ворота Евгения Волынца пять мячей и получив один в ответ. Дублем в поединке отметился Денис Фаворов. Как следствие, подопечные Рябоконя набрали 55 очков и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Десна уничтожила Колос в матче с шедевральными голами Фаворова и Тотовицкого – Динамо опустилось на третью позицию

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УПЛ Александр Александр Рябоконь Алан Алан Патрик Денис Денис Фаворов Десна Десна
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