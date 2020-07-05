Десна знищила Колос в матчі з шедевральними голами Фаворова та Тотовицького – Динамо опустилося на третю позицію

В рамках поєдинку 29-го туру УПЛ Колос зазнав нищівної поразки в Чернігові (1:5). Десна завдяки своїй перемозі повернулася на другу сходинку в турнірній таблиці.

Десна в разі перемоги над Колосом піднялася б на другу позицію, але перший момент у зустрічі вже на 2-й хвилині створили саме ковалівці – це Лисенко пробив з правого краю штрафного в ближню дев'ятку. Паст парирував, після чого чернігівці перехопили ініціативу. За хвилину після удару Лисенка Картушову трішечки не вистачило до замикання прострілу Хльобаса, а на 9-й хвилині сіверяни вже святкували взяття воріт – це Будківський головою пробив з точного навісу Хльобаса. 1:0!

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На 18-й хвилині Картушов міг подвоїти перевагу Десни, заробивши пенальті, однак арбітр проігнорував його доволі переконливе падіння в штрафному. Далі команди розмінювались ударами в захисників або по горобцях, але загалом перевага була на боці сіверян. Господарям не вистачало лише якісного завершення – і на 37-й хвилині Денис Фаворов його дав, потужно пробивши з 30-ти метрів точно під ліву стійку! 2:0. Під кінець першого тайму міг і розгром статися, але удари Будківського та Хльобаса з близької дистанції пройшли повз рамку воріт.

На другий тайм Руслан Костишин випустив Чорноморця та свого сина Дениса. Поки вони входили в гру, спробу скоротити відставання в рахунку зробив Лисенко, який потужно вистрілив з-за меж штрафного в праву дев'ятку – Паст парирував. На 56-й же хвилині на допомогу гостям вирішив прийти Гітченко, зрізавши простріл Костишина під дальню стійку – м'яч пролетів поруч із нею. Ще за п'ять хвилин сталося вривання Смирного й простріл, який невдало вибив Паст. На жаль для ковалівців, добити з кількох метрів ніхто не зміг. Десна огризнулася зміщенням Кузика в центр і ударом в дальній кут з рикошетом – стійка врятувала Колос!

Після цього на полі пройшла низка замін, темп гри впав, а моменти зникли. До 70-х хвилин на полі було мало чого цікавого, але Десна явно переважала в контролі м'яча та території. Особливо виділявся Кузик, який на 77-й хвилині увірвався в штрафний і отримав по ногах, заробивши пенальті. Вирок впевнено реалізував Фаворов – 3:0. Колос здався, пропустивши на 87-й четвертий гол (Старенький замкнув передачу Філіппова), однак Кожушко на 89-й забив гол престижу. Втім, останнє слово залишилось за Десною – в компенсований час Тотовицький прямим ударом з кутового забив п'ятий гол сіверян.

Таким чином, Десна набрала 55 очок і завдяки кращій статистиці очних зустрічей посунула Динамо з другого місця на третє. Зоря поки що відстає на два залікових бали.

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