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"УПЛ відносно рівна", – Ковтун прокоментував конкуренцію в чемпіонаті

08:26 81 Читать на русском
"УПЛ відносно рівна", – Ковтун прокоментував конкуренцію в чемпіонаті
Олексій Ковтун / ФК Карпати

Захисник Карпат Олексій Ковтун поділився враженнями після нічиєю з Десною (0:0) у матчі 6 туру УПЛ.

 

"Ми знали, що в Чернігові буде важко. Тому серйозно налаштовувалися на гру і готувалися до непростого матчу. Однак їхали на виїзд з ціллю здобути очки. Звичайно, ідеальним результатом була б наша перемога.

Дебют молдовського форварда Бойчука і надійна гра люксембурзького легіону у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 0:0

Зрештою, все склалося так, що поєдинок завершився внічию. У чернігівців хороша команда і дуже досвідчена. Та й загалом наш чемпіонат зараз відносно рівний – кожен суперник може попсувати нерви і створити неприємності.

Нам треба було уважно діяти в обороні та грати самовіддано. Десна добре оборонялася, втім ми не полишали надії забити гол. Кожен з нас віддав всі сили задля позитивного результату.

Так, матч важко назвати дуже видовищним. Проте, як на мене, ми з кожним туром додаємо і я не сумніваюся, що попереду будуть набагато кращі результати", – цитує Ковтуна офіційний сайт Карпат.

Десна у рідних стінах розписала нічию з Карпатами – чернігівці залишились на другому місці в УПЛ

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Десна Десна Десна - Карпати Олексій Ковтун Олексій Ковтун Карпати Карпати
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