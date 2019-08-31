"УПЛ относительно равная", – Ковтун прокомментировал конкуренцию в чемпионате

Защитник Карпат Алексей Ковтун поделился впечатлениями после ничьей с Десной (0:0) в матче 6 тура УПЛ.

"Мы знали, что в Чернигове будет трудно. Поэтому серьезно настраивались на игру и готовились к непростому матчу. Однако ехали на выезд с целью добыть очки. Конечно, идеальным результатом была бы наша победа.

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В конце концов, все сложилось так, что поединок завершился вничью. У черниговцев хорошая команда и очень опытная. И вообще наш чемпионат сейчас относительно ровный – каждый соперник может попортить нервы и создать неприятности.

Нам надо было внимательно действовать в обороне и играть самоотверженно. Десна хорошо оборонялась, впрочем мы не оставляли надежды забить гол. Каждый из нас отдал все силы для положительного результата.

Да, матч трудно назвать очень зрелищным. Однако, на мой взгляд, мы с каждым туром добавляем и я не сомневаюсь, что впереди будут гораздо лучшие результаты", – цитирует Ковтуна официальный сайт Карпат.

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