Дебют молдовського форварда Бойчука і надійна гра люксембурзького легіону у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 0:0

Чернігівська Десна у напруженому матчі 5 туру УПЛ розписала мирову з львівськими Карпатами, за яких дебютував форвард Александру Бойчук. Дивіться відеоогляд матчу.

Чернігівська Десна у рідних стінах приймала львівські Карпати. У складі львів'ян дебютував форвард збірної Молдови Александру Бойчук, але відсвяткувати перший матч за "зелено-білих" голом у футболіста не вийшло.

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Поєдинок проходив за рівної боротьби з невеликою перевагою господарів, але приємно вразили люксембурзькі захисники Марвін Мартінс і Тім Халль. Ненайкращий матч провела група атаки чернігівців, хоча і могли вирвати перемогу в кінці зустрічі.

Десна залишається на 2 позиції в турнірній таблиці, набравши 11 очок, тоді як у Карпат 10 позиція і 5 пунктів в активі.

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