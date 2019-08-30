Десна у рідних стінах розписала нічию з Карпатами – чернігівці залишились на другому місці в УПЛ

В рамках матчу-відкриття 6-го туру УПЛ Десна та Карпати голів не забивали.

Поєдинок розпочався доволі динамічно. Вже на 2-й хвилині Гуцуляк потужно вистрілив з дистанції над дев'яткою, а Артем Фаворов на 6-й відповів потужним, але не дуже точним ударом метрів з 23-х. Він же вистрілив з лінії карного майданчика після виносу подачі з кутового у виконанні Підківки (зависоко), однак львів'яни огризалися – так, на 16-й Гуцуляк головою замкнув навіс Дубінчака (Паст спіймав м'яч).

Поступово чернігівці захопили ініціативу, що вилилось у низку небезпечних моментів біля воріт Карпат. Перший дзвіночок пролунав на 18-й хвилині, коли Філіппов з підйому пробив з лінії напівкола перед штрафним – м'яч пролетів у метрі від лівої стійки. На 21-й же стало гаряче: Кузик прекрасно розвернувся, прорвався лівим флангом та викотив передачу під удар Богданову, а той вистрілив метрів з 24-х – Підківка парирував! Ще за чотири хвилини Кузик міг забивати сам, однак після зміщення на лівий край карного майданчика та пострілу низом у ближній кут м'яч торкнувся сітки лише із зовнішнього боку.

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Після цього атакувальний запал чернігівців став згасати. До самої перерви нічого складнішого за дальній удар Мостового в руки Підківці господарі так і не створили, а от Карпати кілька разів змусили понервувати суперника. Зокрема, на 29-й хвилині львів'яни вискочили у контратаку 2-в-2, але її пострілом у захисника запоров Ді Франко; також кілька навісів головою замкнув Гуцуляк – на 40-й хвилині Гітченку після такого удару довелося виносити м'яч з лінії воріт. Втім, "левам" явно бракувало фантазії. Перший тайм завершився без голів.

Старт другого подарував неймовірний розмін моментами. Спочатку відкрити рахунок могли Карпати: на 47-й хвилині Кльоц зі штрафного вистрілив поруч з правою стійкою, а на 49-й Гуцуляк з близької дистанції пробив головою під поперечину – Паст у карколомному стрибку парирував. Потім увімкнулася Десна: на 50-й Мостовий завдав удару низом метрів з 23-х (Підківка накрив м'яч лише з другої спроби), а на 52-й Філіппов замкнув його навіс ударом з метру в порожні ворота – і не влучив у площину! Карпати на 55-й відповіли подачею Кльоца зі стандарту, після якої Ковтун відправив м'яч до рук Паста.

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Після цього гра почала пригальмовувати, а на 60-х хвилинах вона взагалі зупинилася. Нічого цікавішого за серію кросів у штрафний жоден з учасників поєдинку придумати не міг, тому тренери на 70-х почали проводити заміни – на полі з'явилися Калітвінцев, Домбровський та Козак. Ніякого підсилення це не принесло, а єдиним небезпечним епізодом в цей період стала контратака Десни 3-в-3, яка завершилась передачею Філіппова в спини захисникам на Артема Фаворова. Той пробивав метрів з 13-ти, але в останній момент постріл встигли накрити.

Ендшпіль поєдинку пройшов ще більш нудно. Команди не створили нічого небезпечного, а вихід на поле свіжих нападників атаку не врізноманітнив. Лише в компенсований час футболісти спробували вирвати перемогу: на 90-й хвилині стався класний удар Козака з лівого краю штрафного в ближній кут (м'яч влучив у сітку лише із зовнішнього боку), а Домбровський на 90+4-й вистрілив з дистанції під праву стійку – трохи неточно .

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Десна набрала 11 очок і залишилась на другій позиції, а Карпати, маючи лише 5 залікових балів, піднялися на дев'яту.

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