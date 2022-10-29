Напередодні у Telegram-каналі під назвою Ukrainian Premier League з'явилася інформація, що Андрій Шевченко невдовзі може очолити УАФ. На цьому начебто наполягатиме сам президент України Володимир Зеленський.

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УПЛ відхрестилася від поширення такої інформації.

"УПЛ не володіє і ніколи не володіла офіційним каналом у мережі Telegram. Задля уникнення маніпуляцій у медійному середовищі, Українська Прем'єр-Ліга заявляє, що організація не має офіційного Telegram-каналу та не використовує цю соціальну мережу в публічних комунікаціях з уболівальниками.

Всі Telegram-канали, що незаконно використовують символіку та дублюють контент з офіційних соціальних мереж УПЛ у Instagram і Facebook, не пов'язані з ОПФКУ "Прем'єр-Ліга". На всі подібні ресурси були відправлені скарги за порушення авторських прав", – йдеться в офіційній заяві УПЛ.

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