Накануне в Telegram-канале под названием Ukrainian Premier League появилась информация, что Андрей Шевченко может вскоре возглавить УАФ. На этом якобы будет настаивать сам президент Украины Владимир Зеленский.

Худжамов анонсировал планы на президентство в УАФ в тандеме с Зозулей

УПЛ открестилась от распространения такой информации.

"УПЛ не владеет и никогда не владела официальным каналом в сети Telegram. Во избежание манипуляций в медийной среде Украинская Премьер-Лига заявляет, что у организации нет официального Telegram-канала и она не использует эту социальную сеть в публичных коммуникациях с болельщиками.

Все Telegram-каналы, незаконно использующие символику и дублирующие контент из официальных социальных сетей УПЛ в Instagram и Facebook, не связаны с ОПФКУ "Премьер-Лига". На все подобные ресурсы были отправлены жалобы за нарушение авторских прав", – говорится в официальном заявлении УПЛ.

Таблица коэффициентов УЕФА: минус 1 "благодаря" Динамо, успехи Шахтера и СК Днепр-1 – лучшая неделя для Украины