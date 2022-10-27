"Ми з Романом (Зозулею, – прим.) говоримо про це. Спілкуємося з ним щотижня, але поки що не дійшли якогось висновку. Нині говорити про це – не час. Було б цікаво спробувати і йому, і мені. Але зараз головна перемога має бути інша, а потім уже розбиратимемося.

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Коли настане час, ми з Романом точно докладатимемо спільні зусилля до цього. Є ще декілька колишніх футболістів, які зацікавлені у змінах в українському футболі, але я поки що не можу назвати їхні прізвища", – сказав Худжамов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Зозуля також не відкидає можливості поборотися за крісло президента УАФ, однак готовий говорити про це лише після перемоги України у війні.

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